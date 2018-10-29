Дмитрий Крутой: Беларусь ожидает рост товарооборота с Китаем до $3,5 млрд до конца года

29 октября, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. Беларусь ожидает увеличение товарооборота с Китаем до уровня более $3,5 млрд до конца 2018 года. Об этом в интервью агентству Синьхуа заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

При этом министр отметил, что за 8 месяцев текущего года товарооборот между КНР и Беларусью составил $2,3 млрд.

Политик назвал Китай надежным стратегическим партнером Беларуси. "Мы проводим активную работу над совместным продвижением проектов и инициатив, которые обозначили лидеры наших государств, что свидетельствует о качественном наполнении нашего торгово-экономического сотрудничества", - сказал он.

Как отметил Дмитрий Крутой, КНР входит в тройку крупнейших торговых партнеров Беларуси (после России и Украины), ежегодный товарооборот за последние годы составляет в среднем около $3 млрд.

Развивается и инвестиционное сотрудничество между Пекином и Минском. "За последние 10 лет в экономику Беларуси из Китая привлечено инвестиций на сумму более $1,9 млрд. При этом если 10 лет назад инвестиции носили долговой характер, то по итогам 2017 года уже более 40% составляют прямые инвестиции. К тому же, по итогам полугодия текущего года Китай стал третьим донором прямых иностранных инвестиций на чистой основе в экономику Беларуси", - сказал Дмитрий Крутой, подчеркнув, что самый крупный совместный проект Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" получает все большую известность в инвестиционных кругах.

Министр подчеркнул, что в стратегическом смысле для двух стран особую значимость имеет сопряжение программ долгосрочного социально-экономического развития и напомнил, что необходимость координировать стратегическое планирование была озвучена в мае 2017 года Во время двусторонней встречи на высшем уровне. План совместных действий одобрен сторонами и определены основные направления сотрудничества.

Дмитрий Крутой рассказал, что ведется активная работа по наращиванию объема белорусского экспорта в Китай, на что сегодня направлена активная работа правительства Беларуси. "Мы работаем с китайскими партнерами над снятием технических и санитарных барьеров в торговле, поиском новых ниш на рынке Китая, новых логистических схем и т.д.", - разъяснил министр.

По его мнению, также необходимо учитывать, что основу импортируемых товаров из Китая в Беларусь составляют дорогостоящие машины и оборудование (около 40%). "Это фундамент будущих наших экспортно ориентированных крупных производств, которые в скором времени позволят увеличить экспортный потенциал республики", - отметил министр.

"Если исходить из оценки экспортной конкурентоспособности для поставок на рынок Китая, то мы видим, что наиболее высокими конкурентными преимуществами обладают удобрения, мясо-молочная продукция, овощи, мебель, ковры и текстильные изделия, железнодорожные локомотивы и некоторые другие товары", - сказал Дмитрий Крутой. Он также рассказал, что из топ-10 товаров белорусского экспорта, которые согласно расчетам обладают высокой конкурентоспособностью на рынке Китая, в 2017 году фактически осуществлялись поставки только по трем видам продукции. "Причем львиная доля (около 75%) экспорта в 2017 году пришлась на поставки калийных удобрений, что говорит о высокой товарной концентрации нашего экспорта в Китай. Иными словами, возможности для диверсификации белорусского товарного экспорта на китайском рынке есть и в настоящее время в полной мере не реализованы", - заявил он.

Говоря о китайской инициативе "Один пояс и один путь", Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь географически предопределена быть узловой платформой реализации ее проектов в евразийском регионе, важным транспортно-логистическим, информационно-коммуникационным звеном. "Наша страна уже сотрудничает с Китаем в сфере строительства ряда инфраструктурных объектов в Беларуси", - сказал он, отметив, что главной особенностью и преимуществом двусторонних отношений является Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". По словам министра экономики, это глобальный стратегический проект, который призван стать международным, над чем стороны активно работают.-0-