Дмитрий Крутой: надо повысить адаптацию белорусской экономики к внешним шокам

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо повысить адаптацию белорусской экономики к внешним шокам. Об этом заявил сегодня журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Крутой подчеркнул, что глава государства поручил обеспечить новое качество экономического роста. Серьезное влияние на экономику оказывают внешние условия, потому надо повысить адаптацию белорусской экономики к внешним шокам. "Колебания российского рубля в последнее время серьезно влияют на макроэкономические показатели, мы эту зависимость, естественно, должны уменьшить. Если говорить о внутренней повестке и рынке, то застарелые проблемы закредитованности предприятий, не всегда эффективного распределения экономических ресурсов тоже пока никуда не исчезли, и мы должны над ними очень серьезно работать", - считает министр.

На повестке дня работы министерства остаются и другие вопросы - работа с предпринимательством, интеграционное взаимодействие, потенциальное вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию (экономические риски и выгоды).

Премьер-министр Сергей Румас представил сегодня коллективу Министерства экономики нового руководителя.

Дмитрий Крутой начал свою карьеру в 2003 году в качестве инженера кафедры экономики и управления на предприятиях химико-лесного комплекса Белорусского государственного технологического университета. Работал ведущим, главным экономистом сектора организации оплаты труда и ценообразования управления экономики и инвестиций Министерства лесного хозяйства. В Министерстве экономики - с 2006 года. Был заместителем начальника управления лесного комплекса главного управления агропромышленного и лесного комплексов Министерства экономики, затем заместителем начальника главного управления агропромышленного и лесного комплексов - начальником управления лесного комплекса.

В 2014 году назначен заместителем министра экономики, в 2017 году - первым замминистра.-0-