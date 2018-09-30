Дни Беларуси пройдут 1-2 октября в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни Беларуси в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия пройдут 1-2 октября в немецком городе Люнен, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

На форум соберутся представители бизнеса из Германии и Беларуси, нацеленные на дальнейшее укрепление и развитие экономических отношений между двумя странами. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко убежден, что Дни Беларуси в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия станут важной вехой на пути активизации белорусско-германского торгово-экономического сотрудничества, поиска новых возможностей для кооперации, развития сотрудничества с федеральными землями Германии.

По словам председателя совета директоров Восточного комитета Германской экономики Михаэля Хармса, все больше немецких компаний видят потенциал двустороннего сотрудничества и инвестируют в белорусскую экономику. В силу своего транзитного положения между ЕС и Россией Беларусь расценивается как отправная точка для немецкого бизнеса в Евразийском экономическом союзе.

Двусторонняя торговля в январе-июне 2018 года выросла почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт из Германии в Беларусь достиг до 735 млн евро, увеличившись на 12%. Белорусский экспорт вырос на 15% до 290 млн евро.

Организаторами дней Беларуси выступают Восточный комитет германской экономики - Восточно-европейская ассоциация немецкого бизнеса, германо-белорусский совет делового сотрудничества, посольство Беларуси в ФРГ и другие.-0-