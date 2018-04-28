28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Татарстана пройдут в Беларуси в июне. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим" по итогам заседания в Минске рабочей группы по развитию сотрудничества между Беларусью и Татарстаном (Россия).

На заседании подведены итоги визита делегации Татарстана в Беларусь 24-28 апреля, дана оценка сотрудничеству, намечены новые совместные проекты и направления для углубления взаимодействия.

Как отметил заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, есть реальные результаты деятельности рабочей группы. За прошлый год в полтора раза до $1,2 млрд вырос взаимный товарооборот. В Татарстане хорошо знают белорусскую технику, продукты, мебель, одежду. С 26 апреля открыт прямой авиарейс Минск-Казань.

Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков поблагодарил татарстанских партнеров за сотрудничество с организациями концерна и отметил, что в последнее время активно развиваются экономические связи между предприятиями машиностроительной отрасли, легпрома, представителями бизнеса.

Делегация Татарстана во время визита в Беларусь посетила МТЗ, МАЗ, завод "Полимир" ОАО "Нафтан", ОАО "Гродно Азот", ОАО "Белшина" и другие предприятия машиностроительного, нефтехимического комплекса. Состоялись встречи и переговоры в Министерстве промышленности, концерне "Беллегпром", Национальном агентстве по туризму.

"Белнефтехим" по поручению правительства является ответственным за развитие белорусского сотрудничества с Татарстаном. Председатель концерна Игорь Ляшенко возглавляет с белорусской стороны рабочую группу по сотрудничеству.

Стороны подписали и реализуют план мероприятий по сотрудничеству между правительствами Беларуси и Татарстана на 2017-2020 годы. За январь-февраль 2018 года взаимный товарооборот превысил $200 млн и вырос в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 36,3%.-0-