22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 90% произведенной в Беларуси пушнины ежегодно реализуется на экспорт, сообщила сегодня журналистам начальник главного управления интенсификации животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Наталия Сонич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси на промышленной основе разведением пушных зверей занимаются 8 сельскохозяйственных организаций. Шесть из них - в подчинении Белкоопсоюза, две - Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Ежегодно до 90% произведенной пушнины реализуется на экспорт", - сказала Наталия Сонич.

В 2015 году была пересмотрена концепция развития звероводческой отрасли в стране. "Мы переориентировались на скандинавский генотип (короткоостная норка). Длинноостная в данный момент в связи с конъюнктурой рынка не пользуется спросом. Выращивание лисицы и песца было приостановлено", - отметила начальник главного управления. При поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия согласно государственной программе развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы выделяются бюджетные средства на удешевление закупок перспективного племенного молодняка норок из-за рубежа и на его реализацию внутри страны. Завезенные скандинавские племенные короткоостные норки используются для воспроизводства поголовья и повышения продуктивности зверохозяйств.

Белкоопсоюз успешно сотрудничает с крупнейшим европейским пушным аукционом Saga Furs OYJ в Хельсинки (Финляндия). Покупают белорусскую пушнину брокеры со всего мира. При поддержке Министерства иностранных дел и Министерства сельского хозяйства и продовольствия была проведена аттестация звероводческих организаций потребительской кооперации в качестве поставщиков пушно-мехового сырья на рынок Китая. В 2016 году в Китай отгрузили пушнины на сумму более $1,5 млн, в январе-ноябре 2017-го - $770,7 тыс. Работа по диверсификации рынков сбыта продолжается.

Филиал "Гродненское зверохозяйство" унитарного предприятия "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза" в 2016 году реализовал на экспорт в Россию первую партию племенного молодняка (970 голов), что в среднем позволило получить в 2 раза больше доходов, чем от реализации шкурок в виде сырья. Наталия Сонич подчеркнула выгодность разведения и реализации на экспорт племенного молодняка.-0-