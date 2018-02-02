Добыча торфа в Беларуси в 2017 году увеличилась на 37%

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Министерства энергетики в 2017 году добыли 2 177 тыс. т торфа, что составляет 137% к уровню 2016 года. Соответствующая информация размещена на сайте Минэнерго, сообщает БЕЛТА.
В том числе 2 118 тыс. т торфа добыто организациями ГПО "Белтопгаз". Организации объединения в 2017 году произвели 975,5 тыс. т топливных брикетов и 71,2 тыс. т торфяной сушенки с темпом роста 111,7% к уровню 2016 года. Производство питательных грунтов составило 29,4 тыс. т (141,3%), кипованного торфа 99,5 тыс. т (111%). Было отведено 749 га земель для добычи торфа и построено 568 га торфяных площадей.
В 2017 году организации ГПО "Белтопгаз" реализовали значимые проекты по реконструкции и модернизации торфобрикетного производства. Среди них реконструкция производственной котельной ОАО "Торфобрикетный завод "Гатча-Осовский" с переводом на фрезерный торф, реконструкция и модернизация систем обеспыливания в торфобрикетных цехах ОАО "ТБЗ Дитва", ОАО "Торфобрикетный завод Лидский" и ОАО "ТБЗ Ляховичский" с внедрением современной технологии сухой очистки пылегазовоздушной смеси и применением рукавных фильтров.
В системе Министерства энергетики действуют 23 торфодобывающие и торфоперерабатывающие организации, 21 из которых входит в состав ГПО "Белтопгаз", две - в ГПО "Белэнерго".-0-
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