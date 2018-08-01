Договор купли-продажи недвижимости впервые в Беларуси удостоверили по экстерриториальному принципу

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое в Беларуси экстерриториальное удостоверение регистратором недвижимости договора купли-продажи недвижимого имущества состоялось сегодня в Минском областном агентстве по госрегистрации и земельному кадастру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В соответствии с принципом экстерриториальности, граждане смогут удостоверить договор с недвижимым имуществом в любой организации по государственной регистрации независимо от места нахождения объекта недвижимости с максимальным для себя удобством. Законодательной возможностью, предусмотренной вступившими в силу изменениями в закон "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним", воспользовались минчане.

Экстерриториальный принцип удостоверения договоров сокращает временные и финансовые затраты.-0-