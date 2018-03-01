Договор о ЕАЭС планируется изменить

1 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение, которым предусматривается внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Одобрен и направлен на внутригосударственное согласование в страны союза проект протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, который предусматривает возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин", - отметили в ЕЭК.
В документе определены сроки проведения такого зачета, уточнены положения по обмену информацией по зачету между уполномоченными таможенными органами государств - членов ЕАЭС.
"Реализация протокола будет способствовать минимизации затрат участников внешнеэкономической деятельности, связанных с необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты ввозных таможенных пошлин и иных платежей, а также упрощению администрирования системы таможенных и иных платежей", - пояснили в пресс-службе.
Процедура внутригосударственного согласования проекта протокола должна завершиться 1 июня 2018 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN