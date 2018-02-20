Договоренности об экспортных поставках белорусской продукции достигнуты на выставке Gulfood в Дубае

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достигнуты договоренности на поставку белорусской продукции на международной выставке сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и напитков Gulfood 2018, которая проходит 18-22 февраля в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), сообщили БЕЛТА на предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Калинковичский молочный комбинат подписал договор на поставку 150 т сухого цельного молока в Непал. Также ожидается, что в Узбекистан и Турцию будут отправлены 300 т масла.

Большим спросом на выставке пользуются продукты для детей и матерей производства волковысского ОАО "Беллакт". Это молочные смеси, соки, каши, пюре для детей и сухие молочные продукты с высоким содержанием белка и витаминов. Особый интерес проявляют бизнесмены из Ирака, Саудовской Аравии, Вьетнама и Афганистана.

Слонимскому мясокомбинату туркменские бизнесмены предложили открыть представительство в Туркменистане. Интерес посетителей выставки вызвала продукция из рыбы и морепродуктов "Санта Бремор". Продукцией компании серьезно заинтересовались потенциальные партнеры из Пакистана, Индии и Марокко, а также бизнесмены из Европы - Сербии, Франции и Испании.

В работе белорусской экспозиции участвуют девять компаний - экспортеров мясной, молочной и кондитерской продукции, а также рыбы и морепродуктов: Калинковичский молочный комбинат, Глубокский молочно-консервный комбинат, волковысское ОАО "Беллакт", Лидский молочно-консервный комбинат, "Праймилк", Слонимский мясокомбинат, "Серволюкс", "Санта Бремор", "Красный пищевик".

Gulfood входит в тройку крупнейших ежегодных мировых выставок продовольственных товаров. Выставка популярна среди производителей и поставщиков продуктов питания со всего мира во многом благодаря тому, что ОАЭ являются ключевым узлом реэкспорта пищевой продукции в регионе Персидского залива.

В выставке в этом году участвуют более 5 тыс. компаний из 120 стран, в том числе из Австралии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Индии, Кипра, Китая, Сингапура, США, России, Финляндии, Японии. Ожидается, что число посетителей превысит 95 тыс. человек.

Организатором экспозиции белорусских производителей является выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Экспозиция организована при поддержке посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах и Министерства сельского хозяйства и продовольствия.-0-