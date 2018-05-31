31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доходы республиканского бюджета Беларуси в январе-апреле составили Br8,16 млрд. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Профицит республиканского бюджета Беларуси за четыре месяца составил Br2,53 млрд. Профицит бюджета сектора государственного управления сложился в сумме Br3,5 млрд.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,2 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br17,2 млн, Фонда гражданской авиации - Br6,9 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,3 млн.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель сложились в сумме Br17,1 млрд, или 37,4% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили Br8,16 млрд, или 39,3% уточненного годового плана. Поступление НДС составило Br3,7 млрд, или 37,1%. Налога на прибыль поступило Br1,1 млрд, или 35,4%. Акцизы поступили в сумме Br0,8 млрд, или 32,5%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br1,7 млрд, или 47,2%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br4,4 млрд, или 32,6% уточненного годового плана, Фонд универсального обслуживания - Br20 млн (51,9%), Фонд гражданской авиации - Br13,9 млн (67,1%), Фонд Департамента исполнения наказаний - Br0,3 млн, или 25%.

По состоянию на 1 мая задолженность по налогам и сборам составила Br158,9 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель составили Br13,6 млрд, или 30,3% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили Br5,6 млрд, или 28,1% уточненного годового плана. На общегосударственную деятельность направлено Br2,3 млрд (23,8%), на финансирование национальной экономики - Br1,4 млрд (34%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br4,4 млрд (30,8%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br4,2 млрд (31,3%), Фонда универсального обслуживания - Br2,8 млн (7,3%), Фонда гражданской авиации - Br7 млн (33,8%). Расходы Фонда Департамента исполнения наказаний не осуществлялись.-0-