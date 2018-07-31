Доходы республиканского бюджета за I полугодие составили Br11,5 млрд

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доходы республиканского бюджета за первое полугодие 2018 года составили Br11,5 млрд. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Профицит республиканского бюджета сформирован в Br2,7 млрд. Профицит бюджета сектора государственного управления за шесть месяцев сложился в сумме Br3,4 млрд.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,3 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br13,2 млн, Фонда гражданской авиации - Br6,2 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,3 млн.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь сложились в сумме Br24,4 млрд, или 53,2% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили Br11,5 млрд, или 54,9% уточненного годового плана. Поступление НДС составило Br5,1 млрд, или 50,7%. Налога на прибыль поступило Br1,2 млрд, или 37%. Акцизы поступили в сумме Br1,2 млрд, или 50,6%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br2,7 млрд, или 71,5% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br6,7 млрд, или 49,5% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания - Br20,2 млн, или 52,5%, Фонд гражданской авиации - Br16,3 млн, или 78,7%, Фонд Департамента исполнения наказаний - Br0,4 млн, или 33,3%.

По состоянию на 1 июля 2018 года задолженность по налогам и сборам составила Br164,4 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за первое полугодие составили Br21 млрд, или 46,5% уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета - Br8,8 млрд, или 43,5%. На общегосударственную деятельность направлено Br3,4 млрд (35,4%), финансирование национальной экономики - Br2,3 млрд (54,5%), финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br6,8 млрд (48,3%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br6,4 млрд (47,8%), Фонда универсального обслуживания - Br7 млн (18,2%), Фонда гражданской авиации - Br10,1 млн (48,8%), Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,1 млн (8,3%).-0-