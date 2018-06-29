Доходы республиканского бюджета за январь-май составили Br9,9 млрд

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доходы республиканского бюджета за пять месяцев этого года составили Br9,9 млрд. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Профицит республиканского бюджета сформирован в 2,8 млрд. Профицит бюджета сектора государственного управления за пять месяцев сложился в сумме Br3,6 млрд.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,2 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br15,8 млн, Фонда гражданской авиации - Br7,8 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,3 млн.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-май сложились в сумме Br20,7 млрд, или 45,1% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили Br9,9 млрд, или 47,6% уточненного годового плана. Поступление НДС составило Br4,4 млрд, или 43,8%. Налога на прибыль поступило Br1,1 млрд, или 35,8%. Акцизы поступили в сумме Br1 млрд, или 41,2%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br2,2 млрд, или 59,2% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br5,5 млрд, или 40,6% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания - Br20,1 млн, или 52,2%, Фонд гражданской авиации - Br16,1 млн, или 77,8%, Фонд Департамента исполнения наказаний - Br0,3 млн, или 25%.

По состоянию на 1 июня 2018 года задолженность по налогам и сборам составила Br180 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-май составили Br17,1 млрд, или 38% уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета - Br7,1 млрд, или 35,2%. На общегосударственную деятельность направлено Br2,8 млрд (28,7%), на финансирование национальной экономики - Br1,9 млрд (45,8%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br5,5 млрд (38,8%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br5,3 млрд (39,5%), Фонда универсального обслуживания - Br4,3 млн (11,2%), Фонда гражданской авиации - Br8,3 млн (40,1%). Расходы Фонда Департамента исполнения наказаний не осуществлялись.-0-