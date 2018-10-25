Документы на $10 млн подписаны на заседании белорусско-украинского консультативного совета

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Девять документов на сумму около $10 млн подписаны сегодня на заседании белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, которое стало частью программы I Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.
Так, рамочный контракт по предоставлению кредитного обеспечения товарооборота подписан между ООО с ИИ "БНХ Украина" и АО "Банк Кредит Днепр". Гомельское и Витебское отделения БелТПП подписали соглашения о сотрудничестве с украинскими коллегами.
Контракты на поставку продукции в страну-соседку заключили "Мозырьсоль", Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Домановский производственно-торговый комбинат.
Как отметил в беседе с журналистами президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, белорусская продукция востребована на украинском рынке. "Марка "Сделано в Беларуси" означает высокое качество. Это знают украинские потребители", - сказал он.
В числе вопросов, которые рассмотрели сегодня стороны на заседании, - разработка проекта соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси об утверждении Положения о создании и применении электронной системы сертификации происхождения товаров. Обсуждалось межрегиональное сотрудничество и экспортный потенциал областей, перспективы использования торговых площадок для расширения взаимной торговли Беларуси и Украины, взаимодействие деловых кругов, предприятий в различных сферах.
Белорусско-украинский консультативный совет делового сотрудничества создан в 2010 году с целью содействия развитию сотрудничества между Беларусью и Украиной в торгово-экономической сфере, расширению контактов между представителями деловых кругов, наращиванию товарооборота между двумя странами.-0-
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