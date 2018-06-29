Документы на $45 млн подписаны на пленарном заседании форума "Мельница успеха" в Могилеве

29 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве на пленарном заседании Х Международного инвестиционного форума "Мельница успеха" состоялось подписание договоров на общую сумму $45 млн, реализация которых обеспечит создание 320 рабочих мест, передает корреспондент БЕЛТА.
Модератором центрального события форума стала генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович. Главный итог пленарного заседания - подписание 12 документов, которые способствуют развитию деловых связей между странами, открывают новые возможности для привлечения инвестиций в экономику Могилевской области.
Впервые на пленарном заседании состоялась церемония награждения лиц, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и формирование его инвестиционного имиджа. Среди них председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, генеральный директор ОАО "Моготекс" Виктор Матиевич, председатель Белорусской общественной организации "Породненные города" Борис Батура, председатель общественного Совета по развитию агроэкотуризма Могилевской области, заместитель редактора отдела региональной информации БЕЛТА Сергей Кулягин.
Большой интерес гостей и участников форума вызвала выставка-презентация инвестиционных и инновационных проектов региона, которая предоставляет масштабную платформу для общения, обсуждения широкого спектра вопросов.
Идет работа в тематических секциях, где планируется письменно закрепить намерения еще по 10 договоренностям на сумму $18,1 млн, реализация соглашений по которым позволит создать 92 рабочих места.
"Форум - событие столь масштабное, что подводить его итоги, анализировать полученную информацию организаторы и гости форума будут еще не один день, - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич. - Нет никаких сомнений в том, что это был полезный опыт, который принесет практическую пользу и станет основой новых перспективных проектов и сотрудничества в рамках их реализации".
Организаторами форума выступают Могилевский облисполком, ОАО "Могилевское агентство регионального развития". Генеральные партнеры: ИООО "ВМГ Индустри", ОАО "Белшина", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Могилевлифтмаш", информационный партнер - ООО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС).-0-
Фото Олега Фойницкого
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