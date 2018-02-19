19 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Все документы по декрету №7 в сфере строительства будут приняты в конце февраля - начале марта. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Семенкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Около 80% документов в ведении Минстройархитектуры уже прошли все необходимые процедуры согласования, готовы к утверждению Советом Министров. Есть векторы, требующие участия большого количества субъектов. По плану, в конце февраля - начале марта должны быть приняты все документы", - сказал Дмитрий Семенкевич.

Он также отметил, что в настоящее время находится в стадии согласования постановление правительства №223 о разрешительной документации. "Там должны быть отрегулированы моменты, связанные с выдачей разрешительной документации на строительство, определены перечень разрешительной документации и виды строительства, по которым ее необходимо получать. Рассматривается также предложение об упрощении процедур для частного сектора", - пояснил замминистра.-0-