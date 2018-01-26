Доля расходов на науку в ВВП Беларуси к 2030 году вырастет в пять раз - Семашко

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля расходов на науку в ВВП Беларуси вырастет в пять раз к 2030 году, об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Владимир Семашко на Республиканском собрании научной общественности, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году доля затрат на науку составила 0,52% от ВВП - это мало. Данный вопрос обсуждался на совещании у Президента, во время второго Съезда ученых. В проекте стратегии развития науки до 2040 года определено, что доля финансирования вырастет до 2,5% от ВВП к 2030 году. К 2020 году мы выйдем на 1% и далее будем двигаться до 2,5%", - сказал Владимир Семашко.

Соответственно, правительство будет ждать от науки и большей отдачи, отметил вице-премьер. Он обратил внимание, что если раньше 50% стоимости продукта приходилось на материалы, еще 50% - на ноу-хау, то в начале нынешнего века на материалы приходилось лишь 25% стоимости. По прогнозам, к 2050 году эта цифра будет составлять только 7-8%. Владимир Семашко отметил, что в Беларуси нет больших месторождений нефти или газа, другого сырья, поэтому нужно делать ставку на развитие науки, высоких технологий, развивать V и VI технологические уклады и на этом зарабатывать деньги.

Владимир Семашко напомнил об успехах Парка высоких технологий, который в 2017 году заработал валюты больше, чем отдельно взятый БелАЗ, МАЗ или МТЗ. "Чрезвычайно важно и то, что молодежь остается работать здесь. Подписанный в конце прошлого года декрет расширяет виды деятельности резидентов - теперь это биотехнологии, космос, микроэлектроника и так далее. К тому же льготы продлены до 2049 года. Думаю, мы увидим еще больший эффект от работы парка", - резюмировал вице-премьер.

Владимир Семашко также вручил представителям научной отрасли награды от правительства.

Заместитель премьер-министра Владимир Семашко вручает почетную грамоту Правительства заведующему лабораторией БГУИР Геннадию Давыдову.

Заместитель премьер-министра Владимир Семашко награждает представителей научной общественности.

Республиканское собрание научной общественности проходит сегодня в Минске. Это мероприятие посвящено Дню белорусской науки. В честь праздника организована также выставка научно-технических достижений Беларуси. Свои разработки представили организации НАН, Министерства образования, МЧС, Министерства промышленности, концерна "Белнефтехим", Министерства связи и информатизации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Госстандарта, Государственного военно-промышленного комитета и другие.-0-

Семашко рассчитывает на высокую эффективность работы "БелБиограда" Владимир Семашко отметил, что в ближайшее время проект указа по "БелБиограду" должен быть передан на рассмотрение главе государства. По мнению вице-премьера, в будущем "БелБиоград" сможет оказывать влияние на экономику страны, сравнимое с Парком высоких технологий.

Мясникович ориентирует белорусских ученых на реализацию крупных отраслевых проектов "Хотелось бы пожелать всему научному сообществу, чтобы в нашей стране было больше крупных отраслевых национальных проектов", - сказал Михаил Мясникович. К числу уже реализованных крупных проектов он отнес развитие деревообработки, молочного животноводства и производства молочной продукции в Беларуси, производство полимеров и изделий на их основе.

Более 300 новых разработок создано по госпрограммам в 2017 году "Правительство работает над созданием самых благоприятных условий для творчества нашей студенческой молодежи. Для реализации такого подхода уже внедряется модель "Университет 3.0", - сказал Александр Шумилин.

Финансирование прикладных исследований из средств инновационного фонда в 2018 году увеличится в 2,5 раза "В прошлом году за счет республиканского централизованного инновационного фонда профинансированы все прикладные исследования и разработки. В текущем году на эти цели финансирование увеличено более чем в 2,5 раза. Все прикладные исследования и разработки будут профинансированы в полном объеме", - заявил Александр Шумилин.

Научные организации должны активно заниматься продвижением своих разработок - Гусаков "Нам нужно позиционировать свои научные результаты и возможности, поэтому одним из требований к нашим академическим институтам стало формирование брендов своих организаций. Это не только известность и узнаваемость, но и потенциальные заказчики исследований и разработок, повышение престижа ученых", - сказал Владимир Гусаков.

Белорусские ученые разрабатывают новый беспилотник "Ястреб" Планируется создать многофункциональный комплекс, который можно будет использовать как для задач Министерства обороны, так и для гражданских целей, например, для охраны границ, заповедников, национальных парков, контроля правопорядка, поиска пропавших людей.