Доля расходов на науку в ВВП Беларуси к 2030 году вырастет в пять раз - Семашко

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля расходов на науку в ВВП Беларуси вырастет в пять раз к 2030 году, об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Владимир Семашко на Республиканском собрании научной общественности, передает корреспондент БЕЛТА.
"В 2017 году доля затрат на науку составила 0,52% от ВВП - это мало. Данный вопрос обсуждался на совещании у Президента, во время второго Съезда ученых. В проекте стратегии развития науки до 2040 года определено, что доля финансирования вырастет до 2,5% от ВВП к 2030 году. К 2020 году мы выйдем на 1% и далее будем двигаться до 2,5%", - сказал Владимир Семашко.
Соответственно, правительство будет ждать от науки и большей отдачи, отметил вице-премьер. Он обратил внимание, что если раньше 50% стоимости продукта приходилось на материалы, еще 50% - на ноу-хау, то в начале нынешнего века на материалы приходилось лишь 25% стоимости. По прогнозам, к 2050 году эта цифра будет составлять только 7-8%. Владимир Семашко отметил, что в Беларуси нет больших месторождений нефти или газа, другого сырья, поэтому нужно делать ставку на развитие науки, высоких технологий, развивать V и VI технологические уклады и на этом зарабатывать деньги.
Владимир Семашко напомнил об успехах Парка высоких технологий, который в 2017 году заработал валюты больше, чем отдельно взятый БелАЗ, МАЗ или МТЗ. "Чрезвычайно важно и то, что молодежь остается работать здесь. Подписанный в конце прошлого года декрет расширяет виды деятельности резидентов - теперь это биотехнологии, космос, микроэлектроника и так далее. К тому же льготы продлены до 2049 года. Думаю, мы увидим еще больший эффект от работы парка", - резюмировал вице-премьер.
Владимир Семашко также вручил представителям научной отрасли награды от правительства.
Республиканское собрание научной общественности проходит сегодня в Минске. Это мероприятие посвящено Дню белорусской науки. В честь праздника организована также выставка научно-технических достижений Беларуси. Свои разработки представили организации НАН, Министерства образования, МЧС, Министерства промышленности, концерна "Белнефтехим", Министерства связи и информатизации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Госстандарта, Государственного военно-промышленного комитета и другие.-0-
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