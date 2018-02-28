Долю инновационной продукции в общем объеме производства предприятий в 2018 году планируется повысить до 18%

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Долю инновационной продукции в общем объеме производства предприятий планируется повысить до 18% в 2018 году, заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на расширенном заседании коллегии ведомства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По итогам 2017 года значение данного показателя достигнуто на уровне 17,5%. Согласно стратегии "Наука и технологии: 2018-2040", к 2040 году этот показатель должен составить 25%, то есть четвертая часть продукции промышленных предприятий Беларуси должна быть инновационной.

В 2018 году планируется также увеличить удельный вес инновационно-активных организаций до 23%, долю экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта до 32%, обеспечить создание более 3 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест.

В текущем году ГКНТ сосредоточит усилия на повышении эффективности взаимодействия науки и производства, а также выполнении Государственной программы инновационного развития. Предполагается сформировать новые проекты, преимущественно базирующиеся на технологиях V и VI технологических укладов. Особое внимание будет уделено созданию на базе технопарков полноценных центров регионального развития и площадок для организации инновационных и высокотехнологичных производств. Для этого планируется усовершенствовать порядок регистрации этих субъектов и расширить инструментарий оказания им финансовой поддержки.

Еще одно важное направление - развитие системы венчурного финансирования. Планируется активизировать работу в том числе по формированию полноценного портфеля проектов для финансирования за счет средств Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций. Для создания благоприятных условий по развитию венчурной индустрии планируется подготовить проект нормативного правового акта, направленного на комплексное регулирование этой сферы.

В 2018 году из средств инновационных фондов на прикладные исследования и разработки будет направлено Br98 млн. Это более чем в два раза больше, чем в прошлом году: в 2017-м расходы инновационных фондов по данному направлению составили Br44 млн.

На коллегии были подведены итоги работы ГКНТ в прошлом году. В 2017-м реализовывались 86 проектов Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, в результате чего введены в эксплуатацию 19 новых производств, на проектную мощность выведены 9 производств. Благодаря принятым решениям по централизации средств инновационных фондов госпрограмма получила целевой источник финансирования, и в прошедшем году освоение средств составило 100% от плана. Общий объем финансирования проектов составил около Br2,2 млрд, из которых 83% - иностранные инвестиции.

В прошлом году были проведены знаковые международные мероприятия, в частности национальные экспозиции Беларуси в Испании и США (в Майами). Кроме того, заключено четыре новых соглашения о сотрудничестве в научно-инновационной сфере - со Словакией, Республикой Корея, Китаем и Кубой. Особое внимание также уделялось развитию сотрудничества с традиционными стратегическими партнерами - Россией и Китаем. В 2017 году объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции достиг $11,6 млрд, что на 18% больше уровня 2016 года.-0-