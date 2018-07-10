10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 10 июля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0038 и стоит Br1,9734 (9 июля - Br1,9772 за $1).
Евро подешевел на Br0,0105 до Br2,3158 (9 июля - Br2,3263 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,012 до Br3,1589 за 100 российских рублей (9 июля - Br3,1469 за 100 российских рублей).-0-
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