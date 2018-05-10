10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 10 мая подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,003 до Br2,0173 (8 мая - Br2,0203 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,012 и стоит Br2,3936 (8 мая - Br2,4056 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0219 до Br3,2301 за 100 российских рублей (8 мая - Br3,2082 за 100 российских рублей).-0-
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