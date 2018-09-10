10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 10 сентября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0216 и составляет Br2,1605 (7 сентября - Br2,1389 за $1).
Евро подорожал на Br0,0083 до Br2,4977 (7 сентября - Br2,4894 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0084 до Br3,0928 за 100 российских рублей (7 сентября - Br3,1012 за 100 российских рублей).-0-
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