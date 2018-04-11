11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 11 апреля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,044 до Br2,0698 (10 апреля - Br2,0258 за $1).

Евро подорожал на Br0,0701 и составляет Br2,558 (10 апреля - Br2,4879 за 1 евро).

Российский рубль стал дешевле на Br0,019 до Br3,2317 за 100 российских рублей (10 апреля - Br3,2507 за 100 российских рублей).-0-

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