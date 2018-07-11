11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 11 июля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0041 и стоит Br1,9693 (10 июля - Br1,9734 за $1).
Евро подешевел на Br0,0076 до Br2,3082 (10 июля - Br2,3158 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0099 до Br3,1688 за 100 российских рублей (10 июля - Br3,1589 за 100 российских рублей).-0-
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