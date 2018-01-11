11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 11 января подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0042 до Br2,0188 (10 января - Br2,0146 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0034, его курс составил Br2,4093 (10 января - Br2,4059 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0012 до Br3,5411 за 100 российских рублей (10 января - Br3,5423 за 100 российских рублей).-0-

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