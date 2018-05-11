11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 11 мая подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0133 до Br2,004 (10 мая - Br2,0173 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0066 и стоит Br2,387 (10 мая - Br2,3936 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0169 до Br3,247 за 100 российских рублей (10 мая - Br3,2301 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.387 BYN
|2.385 BYN
|2.393 BYN
|USD
|2.004 BYN
|2 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.247 BYN
|3.237 BYN
|3.25 BYN