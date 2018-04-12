12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 12 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0228 до Br2,047 (11 апреля - Br2,0698 за $1).
Евро подешевел на Br0,0291 и составляет Br2,5289 (11 апреля - Br2,558 за 1 евро).
Российский рубль стал дороже на Br0,0695 до Br3,3012 за 100 российских рублей (11 апреля - Br3,2317 за 100 российских рублей).-0-
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