12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 12 июня подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0057 до Br2,0029 (11 июня - Br1,9972 за $1).
Евро подорожал на Br0,006 и стоит Br2,3622 (11 июня - Br2,3562 за 1 евро).
Курс российского рубля стал ниже на Br0,0102 до Br3,1939 за 100 российских рублей (11 июня - Br3,2041 за 100 российских рублей).-0-
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