12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 12 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0024 до Br1,9565 (7 марта - Br1,9589 за $1).

Курс евро снизился на Br0,02 и составляет Br2,4114 (7 марта - Br2,4314 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0059 до Br3,4541 за 100 российских рублей (7 марта - Br3,4482 за 100 российских рублей).-0-