13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 13 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0115 до Br2,0355 (12 апреля - Br2,047 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0181 и стоит Br2,5108 (12 апреля - Br2,5289 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0131 до Br3,3143 за 100 российских рублей (12 апреля - Br3,3012 за 100 российских рублей).-0-
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