13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 13 августа подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,015 и стоит Br2,0707 (10 августа - Br2,0557 за $1).
Евро подорожал на Br0,0016 до Br2,3554 (10 августа - Br2,3538 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0334 до Br3,0415 за 100 российских рублей (10 августа - Br3,0749 за 100 российских рублей).-0-
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