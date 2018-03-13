13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 13 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,002 до Br1,9585 (12 марта - Br1,9565 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0018 и составляет Br2,4132 (12 марта - Br2,4114 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0131 до Br3,441 за 100 российских рублей (12 марта - Br3,4541 за 100 российских рублей).-0-