13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 13 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,002 до Br1,9585 (12 марта - Br1,9565 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0018 и составляет Br2,4132 (12 марта - Br2,4114 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,0131 до Br3,441 за 100 российских рублей (12 марта - Br3,4541 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4132 BYN
|2.415 BYN
|2.417 BYN
|USD
|1.9585 BYN
|1.956 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.441 BYN
|3.435 BYN
|3.45 BYN