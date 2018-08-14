14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 14 августа подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0165 и стоит Br2,0542 (13 августа - Br2,0707 за $1).

Евро подешевел на Br0,0128 до Br2,3426 (13 августа - Br2,3554 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0353 до Br3,0768 за 100 российских рублей (13 августа - Br3,0415 за 100 российских рублей).-0-

Выгодные курсы обмена валют