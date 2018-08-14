14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 14 августа подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0165 и стоит Br2,0542 (13 августа - Br2,0707 за $1).
Евро подешевел на Br0,0128 до Br2,3426 (13 августа - Br2,3554 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0353 до Br3,0768 за 100 российских рублей (13 августа - Br3,0415 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3554 BYN
|2.34 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0707 BYN
|2.052 BYN
|2.058 BYN
|RUB
|3.0415 BYN
|3.065 BYN
|3.09 BYN