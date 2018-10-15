15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 15 октября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0076 и составляет Br2,1185 (12 октября - Br2,1261 за $1).

Евро подешевел на Br0,0063 до Br2,46 (12 октября - Br2,4663 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0034 до Br3,2261 за 100 российских рублей (12 октября - Br3,2227 за 100 российских рублей).-0-

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