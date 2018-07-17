17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 17 июля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0041 и стоит Br1,9766 (16 июля - Br1,9725 за $1).

Евро подорожал на Br0,0117 до Br2,3183 (16 июля - Br2,3066 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0026 до Br3,1652 за 100 российских рублей (16 июля - Br3,1678 за 100 российских рублей).-0-

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