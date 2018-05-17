17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 17 мая подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0071 до Br1,996 (16 мая - Br2,0031 за $1).
Евро подешевел на Br0,0123 и стоит Br2,3581 (16 мая - Br2,3704 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0155 до Br3,2277 за 100 российских рублей (16 мая - Br3,2122 за 100 российских рублей).-0-
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