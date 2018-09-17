17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 17 сентября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0023 и составляет Br2,1364 (14 сентября - Br2,1387 за $1).
Евро подешевел на Br0,0123 до Br2,4873 (14 сентября - Br2,4996 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0042 до Br3,1332 за 100 российских рублей (14 сентября - Br3,129 за 100 российских рублей).-0-
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