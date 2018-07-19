19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 19 июля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0074 и стоит Br1,996 (18 июля - Br1,9886 за $1).

Евро подорожал на Br0,0056 до Br2,3176 (18 июля - Br2,312 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0082 до Br3,1527 за 100 российских рублей (18 июля - Br3,1609 за 100 российских рублей).-0-

Выгодные курсы обмена валют