2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 2 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0008 до Br1,9595 (1 марта - Br1,9587 за $1).

Курс евро повысился на Br0,0136 и составляет Br2,4032 (1 марта - Br2,3896 за 1 евро).

Российский рубль стал дешевле на Br0,0073 до Br3,4599 за 100 российских рублей (1 марта - Br3,4672 за 100 российских рублей).-0-

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