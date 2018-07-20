20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 20 июля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0024 и стоит Br1,9984 (19 июля - Br1,996 за $1).

Евро подорожал на Br0,0096 до Br2,3272 (19 июля - Br2,3176 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0046 до Br3,1481 за 100 российских рублей (19 июля - Br3,1527 за 100 российских рублей).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах