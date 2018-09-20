20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 20 сентября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0144 и составляет Br2,0884 (19 сентября - Br2,1028 за $1).
Евро подешевел на Br0,0148 до Br2,4436 (19 сентября - Br2,4584 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0082 до Br3,1453 за 100 российских рублей (19 сентября - Br3,1371 за 100 российских рублей).-0-
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