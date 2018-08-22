22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 22 августа подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0009 и стоит Br2,0426 (21 августа - Br2,0417 за $1).

Евро подорожал на Br0,0136 до Br2,3649 (21 августа - Br2,3513 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0175 до Br3,0205 за 100 российских рублей (21 августа - Br3,038 за 100 российских рублей).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах