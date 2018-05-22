22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 22 мая подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0124 до Br1,9898 (21 мая - Br2,0022 за $1).

Евро подешевел на Br0,0013 и стоит Br2,347 (21 мая - Br2,3483 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,044 до Br3,2471 за 100 российских рублей (21 мая - Br3,2031 за 100 российских рублей).-0-

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