23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 23 августа подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0134 и стоит Br2,056 (22 августа - Br2,0426 за $1).

Евро подорожал на Br0,0123 до Br2,3772 (22 августа - Br2,3649 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0231 до Br2,9974 за 100 российских рублей (22 августа - Br3,0205 за 100 российских рублей).-0-

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