23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 23 августа подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0134 и стоит Br2,056 (22 августа - Br2,0426 за $1).
Евро подорожал на Br0,0123 до Br2,3772 (22 августа - Br2,3649 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0231 до Br2,9974 за 100 российских рублей (22 августа - Br3,0205 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3772 BYN
|2.37 BYN
|2.377 BYN
|USD
|2.056 BYN
|2.05 BYN
|2.054 BYN
|RUB
|2.9974 BYN
|3.005 BYN
|3.01 BYN