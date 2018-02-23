23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 23 февраля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0045 до Br1,9593 (22 февраля - Br1,9638 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0012 и составляет Br2,4086 (22 февраля - Br2,4098 за 1 евро).

Российский рубль стал дороже на Br0,0017 до Br3,4625 за 100 российских рублей (22 февраля - Br3,4608 за 100 российских рублей).-0-

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