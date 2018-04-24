24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 24 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0021 до Br2,0034 (23 апреля - Br2,0055 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0155 и стоит Br2,4437 (23 апреля - Br2,4592 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0064 до Br3,2492 за 100 российских рублей (23 апреля - Br3,2428 за 100 российских рублей).-0-

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