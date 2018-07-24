24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 24 июля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0016 и стоит Br1,9879 (23 июля - Br1,9895 за $1).

Евро подешевел на Br0,0091 до Br2,3226 (23 июля - Br2,3317 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0084 до Br3,1589 за 100 российских рублей (23 июля - Br3,1505 за 100 российских рублей).-0-

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