25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 25 июля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0022 и стоит Br1,9901 (24 июля - Br1,9879 за $1).

Евро подорожал на Br0,0042 до Br2,3268 (24 июля - Br2,3226 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0009 до Br3,158 за 100 российских рублей (24 июля - Br3,1589 за 100 российских рублей).-0-

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