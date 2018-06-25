25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 25 июня подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0013 и стоит Br1,9948 (22 июня - Br1,9961 за $1).
Евро подешевел на Br0,0049 до Br2,3226 (22 июня - Br2,3275 за 1 евро).
Курс российского рубля повысился на Br0,0091 до Br3,1677 за 100 российских рублей (22 июня - Br3,1586 за 100 российских рублей).-0-
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