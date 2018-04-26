26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 26 апреля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0043 до Br2,0075 (25 апреля - Br2,0032 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0008 и стоит Br2,4446 (25 апреля - Br2,4438 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0443 до Br3,2011 за 100 российских рублей (25 апреля - Br3,2454 за 100 российских рублей).-0-
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