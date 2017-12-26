26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 26 декабря подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,013 до Br1,9791 (22 декабря - Br1,9921 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0118, его курс составил Br2,349 (22 декабря - Br2,3608 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0117 до Br3,4287 за 100 российских рублей (22 декабря - Br3,417 за 100 российских рублей).-0-

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