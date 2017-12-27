27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 27 декабря подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0074 до Br1,9717 (26 декабря - Br1,9791 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0076, его курс составил Br2,3414 (26 декабря - Br2,349 за 1 евро).
Курс российского рубля повысился на Br0,0002 до Br3,4289 за 100 российских рублей (26 декабря - Br3,4287 за 100 российских рублей).-0-
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