27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 27 декабря подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0074 до Br1,9717 (26 декабря - Br1,9791 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0076, его курс составил Br2,3414 (26 декабря - Br2,349 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0002 до Br3,4289 за 100 российских рублей (26 декабря - Br3,4287 за 100 российских рублей).-0-

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